Украина ввела двухнедельный усиленный карантин из-за пандемии COVID-19

На Украине в пятницу, 8 января, начали действовать усиленные карантинные ограничения, введенные правительством из-за пандемии коронавируса. Локдаун будет действовать до 24 января.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, введенный карантин тем не менее будет мягче весеннего. Так, в стране продолжат работу стратегические предприятия и детские сады.

Также продолжит работать общественный транспорт, продуктовые магазины и киоски, которые расположены на расстоянии и не будут создавать скопления людей. Кафе и рестораны будут работать на вынос.

«Мы сразу сбиваем волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — сообщается на сайте президента Украины в четверг, 7 января.

Накануне Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19 в страну.

При этом он подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.

Согласно последним данным портала Wordometer, число инфицированных коронавирусом на Украине достигло 1,1 млн, умерли 19,5 тыс. человек, выздоровели 773,2 тыс. пациентов.