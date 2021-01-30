На Украине за сутки отметилось снижение случаев COVID-19

За прошедшие сутки украинские инфекционисты зарегистрировали 4 685 новых случаев инфицирования коронавирусом, это на 9,5% меньше показателя днем ранее. Об этом в субботу, 30 января, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4 685 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован на Украине по состоянию на 30 января 2021 года. В частности заболели 200 детей и 336 медработников», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как напомнил министр, накануне в стране выявили 5181 заразившегося COVID-19.

В больницы за 24 часа доставили 1 906 инфицированных, 11 317 человек выздоровели, 149 человек умерли от осложнений инфекции.

Общее число заразившихся с начала эпидемии на Украине достигло 1 216 278 человек, выздоровели 1 014 658 пациентов, умерли 22 628 человек.

На Украине с 25 января перестал действовать строгий карантин, который продолжался с 8 января. Режим ЧС действует в стране до 28 февраля.

Накануне Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект об ускоренной регистрации вакцин от коронавирусной инфекции на территории Украины. Исключение составляют российские препараты.