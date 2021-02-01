Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста информационного портала Axios на телеканале HBO, объяснил проблемы с доступом страны к вакцинам от коронавируса. Интервью вышло в воскресенье, 31 января.

«Есть несколько эмоций о глобальной вакцинации. То, что Украина не является равным членом Европейского союза или мира, подтвердилось условиями вакцинации. Мы не в приоритете стран, которые уже получают вакцину, в отличие от других стран», — сказал Зеленский.

Он отметил, что с европейскими странами-партнерами в настоящее время идут переговоры о том, чтобы они частично поделились своими собственными запасами вакцины. Однако, по словам главы государства, гражданам сложно объяснить, что эти поставки будут в ограниченном объеме.

«Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой», — добавил президент.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января заявил, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза.

Кроме того, в тот же день Степанов рассказал, что Киев не планирует проводить регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Вместе с тем политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российский препарат от коронавируса, так как он показал высокую эффективность и безопасность.