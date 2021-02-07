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На Украине за сутки выявили менее 3,5 тыс. случаев COVID-19
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На Украине за сутки выявили менее 3,5 тыс. случаев COVID-19

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На Украине за минувшие 24 часа выявили менее 3,5 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 7 февраля на своей странице в Facebook сообщил глава минздрава страны Максим Степанов.

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«3370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 7 февраля. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников», — написал он.

По словам Степанова, за сутки госпитализированы 1869 человек, 2297 человек выздоровели, 81 пациент умер. Лидером по количеству новых случаев COVID-19 остается Ивано-Франковская область, где заболели еще 454 человека.

Накануне в стране отметили 4310 новых случаев COVID-19.

Общее число заболевших COVID-19 на Украине достигло 1 241 479, выздоровели 1 070 749 человек, скончались от осложнений 23 516 пациентов.

В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны планирует сохранить карантин как минимум до конца апреля. Ограничения будут различаться в зависимости от региона и эпидемиологической ситуации.

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