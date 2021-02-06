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На Украине за сутки выявили менее 4,5 тысячи новых случаев COVID-19

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Украинские специалисты за прошедшие 24 часа зарегистрировали 4 310 новых случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом 6 февраля на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Эти цифры на 12,5% ниже показателей днем ранее, отметил он, когда заболели 4923 человека.

«В частности, заболели 220 детей и 191 медработник», — сказал Степанов.

В больницы за сутки доставлены 1 884 пациентов, 7 158 человек выздоровели, 129 — умерли. Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306) и Киевской (295) областях.

Согласно данным минздрава Украины, общее число заразившихся за время пандемии в стране достигло 1 241 479, выздоровели 1 070 749 человек, скончались от осложнений 23 516 пациентов.

За последние 24 часа проведено почти 25,6 тысячи исследований на коронавирус методом ПЦР.

В начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство планирует сохранить карантин в стране как минимум до конца апреля. Ограничительные меры будут различаться в зависимости от региона и эпидемиологической ситуации с COVID-19 в нем, отметил глава кабмина.

В начале января на Украине ввели усиленные карантинные меры из-за пандемии COVID-19. Они действовали до 24 января.

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