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Зеленский публично вакцинируется от коронавируса препаратом Covishield
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Зеленский публично вакцинируется от коронавируса препаратом Covishield

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует публично сделать прививку от коронавирусной инфекции вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщил в понедельник, 1 марта, глава украинского Минздрава Максим Степанов.

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«Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом Сovishield. Таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

О том, что на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford, стало известно 23 февраля. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз Covishield.

В первую очередь прививку получают медики. При этом многие из них вакцинироваться отказываются из-за недоверия к завезенному в страну препарату. В связи с этим, как сообщалось, вакцину приходится утилизировать. В министерстве здравоохранения страны это объяснили правилами и особенностями упаковки вакцины.

Помимо этого главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко 26 февраля сообщил о семи первых сообщениях о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca.

Ранее, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. Также глава государства пообещал получение 1 млн доз вакцины от коронавируса в феврале, однако не уточнил, какой именно.

22 февраля также сообщалось, что власти Украины договорились о получении 15 млн доз вакцины против коронавируса Novavax. По словам главы минздрава страны Максима Степанова, производитель поставит 5 млн дополнительных доз, в ближайшее время будет подписан договор. Первые поставки начнутся в июле 2021 года.

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