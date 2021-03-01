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На Украине медики заявили о провале массовой вакцинации от коронавируса

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На Украине медицинские работники и военные отказываются прививаться от коронавируса из-за недоверия к завезенному в страну препарату. Об этом в понедельник, 1 марта, пишет издание «Вести Украина».

В статье отмечается, что в украинском профсоюзе медиков заявили о провале массовой вакцинации в стране.

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Киев получил партию вакцины Covishield, которая предназначена в первую очередь для медицинских работников. При этом медики массово отказываются делать прививку. Врач одной из бригад скорой помощи, который уже год работает с больными коронавирусной инфекцией, сказал изданию, что написал отказ от вакцинации, как и большинство его коллег.

«Я не знаю точных цифр, поскольку вакцинация только началась. Но большинство отказались прививаться. Среди медиков большое недоверие к индийской вакцине, наспех купленной нашими чиновниками. Если бы это были вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer, я бы лично еще подумал. Ведь именно их изначально обещали, а не китайскую или индийскую», — рассказал врач.

Отмечается, что нежелание прививаться завезенным в страну препаратом также высказали украинские военные.

Как объяснил глава свободного профсоюза медработников Украины Олег Панасенко, власти сделали всё, чтобы медики не доверяли завезенной вакцине Covishield. «Смущает то, каким образом вакцина попала к нам. Согласно документам, регистрация индийской вакцины Covishield прошла через фирмы-прокладки, а не напрямую — по договору между производителем и правительством Украины», — подчеркнул Панасенко.

Из-за отсутствия желающих сделать прививку вакцину приходится утилизировать. В министерстве здравоохранения страны это объяснили правилами и особенностями упаковки вакцины.

23 февраля сообщалось, что на территории Украины зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Вакцинация населения началась на следующий день. Также отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз Covishield.

Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко 26 февраля сообщил о семи первых сообщениях о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca на Украине.

1 февраля Зеленский пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

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