На Украине рассказали о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса

Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на Украине было зарегистрировано семь первых сообщений о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca. Об этом в пятницу, 26 февраля, он сообщил на брифинге.

«По состоянию на 25 февраля поступили семь первых несерьезных сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации», — сказал Ляшко.

Ранее, 23 февраля, сообщалось, что на территории Украины зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Вакцинация населения началась на следующий день.

Также отмечалось, что первая партия вакцины уже прибыла на Украину. Из Индии доставили 500 тыс. доз Covishield.

Накануне власти Украины объявили, что договорились о получении 15 млн доз вакцины против коронавируса Novavax. По словам главы минздрава страны Максима Степанова, производитель поставит 5 млн дополнительных доз, в ближайшее время будет подписан договор. Первые поставки начнутся в июле 2021 года.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. Также глава государства пообещал получение 1 млн доз вакцины от коронавируса в феврале, однако не уточнил, какой именно.

1 февраля Зеленский пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

24 февраля глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что с весны 2020 года ситуация с распространением коронавируса на Украине была не просто неуспешной, она была беспринципной, бессистемной и непродуктивной. Он также отметил, что вместо того, чтобы прислушаться к оппозиции и закупить российскую вакцину от коронавируса, Киев, исходя из политических аргументов, игнорирует один из самых эффективных препаратов в мире и ходит по миру с протянутой рукой, чтобы добыть вакцину.