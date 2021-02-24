Медведчук охарактеризовал кампанию по вакцинации от COVID-19 на Украине

С весны 2020 года ситуация с распространением коронавируса на Украине была не просто неуспешной, она была беспринципной, бессистемной и непродуктивной, заявил «Известиям» глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 24 февраля.

«Власть пыталась бросаться в разные углы в вопросах борьбы с коронавирусом. То же самое мы ощущаем в вопросах вакцинации», — сказал он.

По словам Медведчука, представители украинской оппозиции пытались договориться с властями о приобретении и производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Украины, однако эти договоренности были проигнорированы.

«Власть, исходя из политических аргументов, игнорирует сегодня предложения использования одной из самых эффективных вакцин в мире. <...> Вместо этого Украина ходит по миру с протянутой рукой, чтобы добыть такую вакцину», — отметил он.

По словам Медведчука, Украина приобрела 410 тыс. препаратов британско-шведской компании AstraZeneca для вакцинации 200 тыс. человек.

Ранее в этот день стало известно, что на Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привился врач-реаниматолог местной больницы Евгений Горенко. Прививку сделали поступившей накануне индийской вакциной Covishield, разработанной компанией AstraZeneca.

Днем ранее в стране зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Также было объявлено о договоренностях по получению 15 млн доз вакцины против коронавируса Novavax.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский объяснил отсутствие доступа к вакцинам. Он отметил, что страна не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

Препарат получил одобрение в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане, Габоне и Гане.

Между тем Украина не планирует регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране.