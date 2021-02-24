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Украина начала вакцинацию от коронавируса

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Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию населения от коронавируса. Об этом 24 февраля на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской области Александр Скичко.

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«У нас есть первый вакцинированный», — рассказал он. Первым привился врач-реаниматолог местной больницы Евгений Горенко. Прививку сделали поступившей накануне индийской вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

Всего в Черкасскую область поступило 16 200 доз препарата, прививочная кампания стартовала в 13:00. Как напомнил Скичко, вакцинация остается бесплатной и добровольной.

Накануне на территории Украины зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Днем ранее власти Украины объявили, что договорились о получении 15 млн доз вакцины против коронавируса Novavax.

Производитель поставит 5 млн дополнительных доз, но первые поставки начнутся только в июле 2021 года.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась, и пообещал получение 1 млн доз вакцины от коронавируса в феврале, не уточнив препарат, о котором идет речь.

1 февраля украинский лидер пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам: он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

По данным портала Worldometers, на Украине за все время пандемии зарегистрировано более 1,3 млн случаев COVID-19, при этом выздоровели свыше 1,1 млн человек, скончались более 25 тыс. пациентов.

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