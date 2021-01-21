Убыльное дело: почему Украина продолжает вымирать

Украина стремительно вымирает. С января по ноябрь численность населения страны сократилась на 272 тыс. человек, а смертность в два раза превысила рождаемость. Эксперты говорят, что реальная убыль гораздо выше официальных цифр. Среди причин депопуляции демографы называют бедность, массовую миграцию и деградацию медицины. «Известия» разбирались в том, что ждет республику в ближайшем будущем.

Курс на вымирание

Численность населения Украины за январь–ноябрь 2020 года сократилась на 272 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины. Для сравнения за этот же период 2019 года убыль составила 230 тыс. человек. Снижение численности населения фиксируется в 23 из 24 областях. Исключение — Киевская область, куда на заработки съезжаются жители других регионов.

Наибольшая убыль фиксируется в центре и на востоке страны, где в последние годы прекратили существование многие промышленные предприятия. В Черниговской, Сумской и Донецкой областях смертность в три раза превышает рождаемость. В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской — в 2,5 раза.

Общая численность населения Украины по состоянию на декабрь 2020 года — 41,6 млн человек. На момент распада СССР в 1991 году в республике проживало 51,6 млн человек. Получается, за 30 лет страна лишилась 10 млн граждан. При этом даже официальные лица называют данные службы статистики о численности населения завышенными. Так, министр Дмитрий Дубилет заявлял, что в стране живет 37 млн человек. А экономист Лариса Шеслер, основываясь на анализе потребляемых в стране хлеба и муки, считает, что в стране осталось 24,5 млн человек. Подтвердить или опровергнуть эти сведения могла бы перепись населения, но ее не проводили с 2001 года.

Детская пропасть

Главная причина депопуляции — кризис рождаемости. После обретения независимости рождаемость снижалась и в 2001 году достигла дна. Тогда на одну женщину приходилось 1,09 рождений (в советское время показатель приближался к двум рождениям на женщину). После этого ситуация стала улучшаться. С одной стороны, экономика начала выходить из кризиса 1990-х годов. С другой стороны, в детородный возраст вступило многочисленное поколение 80-х.

Пика рождаемость достигла в 2012–2013 годах, когда на одну женщину приходилось 1,5 ребенка. После этого показатель снова стал падать. «В 2011–2013 годах в стране рождалось примерно 500 тыс. в год. Начиная с 2014 года мы вышли на цифру, немного превышающую 300 тыс. родов. На 40% родов в Украине стало меньше. Это даже не кризис, это пропасть», — говорит акушер-гинеколог Вячеслав Каминский.

Убыльное дело_1 Фото: РИА Новости/Вера Костамо

Он добавляет, что детей и дальше будет всё меньше. По его словам, на смену «заступает» малочисленное поколение украинских рожениц, появившихся на свет в 1997–2006 годах. Количество способных к деторождению женщин уменьшится в полтора раза, пик падения рождаемости придется на 2025 год.

Не добавляет стимула и государство. В июле 2014 года власти отменили пособие по уходу за ребенком до трех лет. Снизились и разовые денежные выплаты. До 2014 года за первого рожденного ребенка давали от 30 тыс. грн ($3,7 тыс.), за второго — 59 тыс. грн ($7,5 тыс.), за третьего и последующих — до 128 тыс. грн ($15 тыс.). Сейчас родители получают 41 280 грн ($1,4 тыс.) независимо от того, какой по счету ребенок в семье. Причем деньги выплачивают в течение трех лет.

Деньги и врачи

Другая причина депопуляции — массовая миграция. В благополучные времена за пределами страны трудились 4 млн украинских гастарбайтеров, еще 7 млн выезжали на сезонные работы. В регионах Западной Украины на заработки выезжала большая часть трудоспособного населения. Из-за пандемии коронавируса некоторым гастарбайтерам пришлось вернуться домой. При этом власти страны даже путались в масштабах явления. Госпогранслужба сообщала, что на родину приехали 200 тыс. человек, а премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о 2 млн граждан. Впрочем, уже летом страны Польша и другие страны ЕС упростили правила въезда заробитчан, и те стали возвращаться на заработки.

Собственно, во многом благодаря денежным переводам мигрантов жива украинская экономика. В 2019 году они перевели на родину $12 млрд, что больше, чем все иностранные инвестиции. При этом массовая миграция оказывает и негативное влияние. «Возникает дефицит квалифицированной рабочей силы. В бюджет поступает меньше налогов, сужается внутренний рынок. Увеличивается социальная нагрузка на тех, кто остался и продолжает официально работать в стране», — объясняет экономист Виктор Шулик.

Убыльное дело_2 Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Наконец, третья причина депопуляции — деградация медицины. За последние пять лет на Украине стало на 800 больниц меньше, на четверть сократилось количество больничных коек. Большая часть медицинских услуг — плановые операции, исследования, анализы — стала платной. Возник дефицит врачей. Считается, что за последние два года из страны выехали 66 тыс. медиков. При этом в декабре 2020-го Польша упростила правила трудоустройства украинских врачей, а значит, процесс продолжится.

В последние годы на Украине ухудшилась и эпидемиологическая ситуация. В 2018 году страна заняла первое место в Европе по заболеваемости корью. В 2019 году критическая ситуация сложилась с гриппом. В том же году ООН объявила об эпидемии СПИДа на Украине. Вирус иммунодефицита диагностирован у четверти миллиона украинцев. В 2020 году страна боролась с коронавирусом. О тяжелых последствиях говорит, в частности, статистика смертности. В ноябре 2020 года она выросла на 35% по сравнению с данными за аналогичный период в 2019 году.

Бесконечный тупик

Демографы говорят, что к 2050 году численность населения Украины сократится до 30 млн человек. «Депопуляция стала характерной чертой нашей страны, и тенденцию сокращения населения преодолеть практически невозможно», — считает ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ) Лидия Ткаченко . Директор института Элла Либанова говорит, что потенциал демографического роста Украина исчерпала. «У нас 75-летних женщин в структуре населения больше, чем пятилетних девочек. Каждое следующее поколение будет меньше предыдущего», — предупреждает она.

Политолог Андрей Суздальцев называет депопуляцию Украины естественным процессом. «В стране идет война. Развалился единый рынок с Россией, сокращается промышленность. Основой экономики становится аграрный сектор, а ему большие массы людей не нужны. При этом соседние страны заинтересованы в притоке трудовых ресурсов, и Украина стала таким резервуаром. В таких условиях отток населения неизбежен», — отмечает эксперт в беседе с «Известиями».