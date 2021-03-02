В Канаде не рекомендовали вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
Национальный совещательный комитет Канады не рекомендует использовать вакцину от COVID-19 производства компании AstraZeneca людям старше 65 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 марта на сайте минздрава страны.
Такое решение принято из-за ограниченной информации относительно эффективности этого препарата для данной возрастной группы, передает «Газета.ру».
Использование вакцины производства AstraZeneca на территории Канады было одобрено 26 февраля.
Ранее в понедельник экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что вакцина от COVID-19 производства компании AstraZeneca, поставленная на Украину в конце февраля, по словам врачей, оказалась сомнительного качества. В первую очередь прививку получают медики. Однако многие из них отказываются вакцинироваться из-за недоверия к препарату.