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В Канаде не рекомендовали вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
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В Канаде не рекомендовали вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

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Национальный совещательный комитет Канады не рекомендует использовать вакцину от COVID-19 производства компании AstraZeneca людям старше 65 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 марта на сайте минздрава страны.

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Такое решение принято из-за ограниченной информации относительно эффективности этого препарата для данной возрастной группы, передает «Газета.ру».

Использование вакцины производства AstraZeneca на территории Канады было одобрено 26 февраля.

Ранее в понедельник экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что вакцина от COVID-19 производства компании AstraZeneca, поставленная на Украину в конце февраля, по словам врачей, оказалась сомнительного качества. В первую очередь прививку получают медики. Однако многие из них отказываются вакцинироваться из-за недоверия к препарату.

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