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В Венгрии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca

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Власти Венгрии временно приостановили кампанию по вакцинации населения против COVID-19 препаратом производства компании AstraZeneca из-за технических проблем с оповещением населения. Об этом сообщает 5 марта газета Hungary Today.

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Как отмечает издание, премьер-министр страны Виктор Орбан признал, что в программе вакцинации имелись технические ошибки, из-за чего ее приостанавливают «для рассмотрения» сбоев и их исправления.

Венграм перед вакцинацией приходят SMS, в которых содержится информация о месте, времени и порядке получения препарата. Однако жители жалуются на получение назначения сделать прививку в медцентре, находящемся за сотни километров от их места жительства, а также на невозможность изменить время или место вакцинации. Некоторые зарегистрированные на вакцинацию вообще не получают подтверждения. Кроме того, были зафиксированы обратные случаи, когда уже привитые люди получали уведомления о назначенной им прививке.

По информации газеты, венгры, столкнувшиеся с проблемами при вакцинации, могут обратиться на горячую линию, но пока ее номер не известен.

Глава государственной кампании по вакцинации подтвердил приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca в эти выходные, возложив вину за это на проблемы синхронизации баз данных.

При этом премьер-министр рассчитывает на то, что к началу апреля около 2,4 млн жителей государства будут вакцинированы.

Согласно информации госпортала, всего в Венгрии свыше 862 тыс. граждан получили первую дозу вакцины от COVID-19, полностью вакцинированы 279 727 человек. C начала пандемии было зафиксировано 452 547 случаев заболевания коронавирусом, скончалось 12 769 человек.

Венгрия одобрила к применению в стране вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Также в государстве применяются препараты Pfizer и Moderna, одобренные на уровне Евросоюза.

3 марта в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. Ранее в этот же день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим же препаратом скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Медики выясняют, могла ли смерть двух человек быть связана с действием вакцины.

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