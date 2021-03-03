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В Эстонии спасатель умер после вакцинации препаратом AstraZeneca
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В Эстонии спасатель умер после вакцинации препаратом AstraZeneca

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В Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом в среду, 3 марта, сообщила руководитель бюро надзора за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла на пресс-конференции в Таллине.

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«Из Ида-Таллинской центральной больницы сообщили о смерти молодого мужчины в возрасте 31 года, он работал спасателем», — цитирует ее Postimees.

После прививки у мужчины появилась головная боль и поднялась температура. Через 10 дней симптомы усилились, спасателя госпитализировали. 3 марта стало известно о смерти пациента.

На данный момент роль вакцинации в обстоятельствах гибели мужчины изучается, уточнила Уускюла.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в Эстонии 27 декабря. В стране используются препараты Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее в этот же день стало известно, что в Южной Корее после вакцинации препаратом AstraZeneca скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Врачи выясняют, могла ли смерть двух человек быть связана с действием вакцины.

Накануне Национальный совещательный комитет Канады не рекомендовал использовать вакцину от COVID-19 производства компании AstraZeneca людям старше 65 лет. Такое решение принято из-за ограниченной информации относительно эффективности этого препарата для данной возрастной группы.

В тот же день экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что препарат AstraZeneca, поставленный на Украину в конце февраля, по словам врачей, оказался сомнительного качества. В первую очередь прививку получают медики. Однако многие из них отказываются вакцинироваться из-за недоверия к препарату.

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