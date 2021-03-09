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Главу минздрава Австралии госпитализировали после прививки AstraZeneca

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Министр здравоохранения Австралии Грег Хант госпитализирован с подозрением на инфекцию спустя два дня после вакцинации от коронавируса, сообщает во вторник, 9 марта, ABC со ссылкой на канцелярию министра.

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«Ожидается, что министр полностью выздоровеет. <...> Считается, что его состояние не связано с вакциной», — приводит телеканал заявление канцелярии.

Также в заявлении сказано, что Хант привился препаратом AstraZeneca. Министру назначен прием антибиотиков.

7 марта власти Австрии сообщили о решении приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки.

5 марта стало известно об аналогичном решении властей Венгрии из-за технических проблем с оповещением населения.

Ранее, 3 марта, в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. В тот же день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим же препаратом скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Врачи выясняют, могла ли смерть этих людей быть связана с действием вакцины.

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