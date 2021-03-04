Рука борца колоть устала: кому выгоден раскол вокруг вакцинации в Словакии

Дальнейшие поставки «Спутника V» в Словакию оказались под угрозой. Несмотря на то что первую партию в страну уже доставили, а к июню планировалось привить пятую часть ее граждан, в правительстве возникли разногласия. Из-за решения премьера закупать российскую вакцину часть партий заявила о своем возможном выходе из правительства. Ситуацию осложняет скандал между Братиславой и Киевом — его спровоцировала неудачная шутка словацкого премьера в адрес своих соседей, причем в контексте того же «Спутника V», категорически отторгаемого властями Украины.

Спор о поставках

О том, что Словакия может остаться без российской вакцины, премьер страны Игор Матович сообщил 4 марта. По его словам, производитель «Спутника V» готов отменить контракт на поставки, заключенный 27 февраля, причем сделать это без штрафных санкций. В Российском фонде прямых инвестиций, который отвечает за продвижение и распространение вакцины, на запрос «Известий» подтвердить эту информацию и уточнить, в какие сроки может быть оформлен этот отказ, заявили, что воздержатся от комментария.

Словакия стала второй страной Евросоюза, которая зарегистрировала у себя российскую вакцину «Спутник V» — первую партию туда доставили 1 марта, всего к июню в республику должно поступить 2 млн доз (для 1 млн из 5,4 млн жителей страны). До этого препарат уже закупила Венгрия. Таким образом, обе страны пошли в обход единой стратегии ЕС по вакцинации своего населения — «Спутник V» пока не получил одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое дает препаратам единый «пропуск» во все страны Евросоюза.

Спор о поставках «Спутника V» разгорелся в Словакии в начале марта. В коалиционное правительство республики входит четыре партии: правоцентристские «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) во главе с премьером Игором Матовичем и «Мы семья», либеральная «Свобода и солидарность» и либерально-консервативная «За людей» (ее основал экс-президент страны Андрей Киска). Первые две выступают за ввоз всех эффективных препаратов от COVID-19, вторые — только тех, что одобрил Евросоюз.

Рука борца колоть устала1 Премьер-министр Словакии Игор Матович (в центре) в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Фото: РИА Новости/пресс-служба партии «Обычные люди»

Вице-премьер и глава «За людей» Вероника Ремишова заявила: из-за того, что вопреки решению правительства премьер-министр решил закупать вакцину у внешнего поставщика, ее партия может выйти из коалиции. А глава МИДа, член «Свободы и солидарности» Иван Корчок и вовсе назвал российскую вакцину «инструментом в гибридной войне».

«Этот политический инструмент «Спутник V» разделяет нас [жителей Словакии] дома, разделяет нас [жителей стран Запада] за рубежом. С помощью данного инструмента Евросоюз представляется как нечто терпящее неудачу», — негодовал дипломат, подчеркивая, что на политическую линию его страны (участие в НАТО и членство в Евросоюзе) эта закупка не повлияет.

Против «Спутника V» высказалась и президент Словакии Зузана Чапутова. По ее словам, «применение российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха». «Это можно воспринимать скорее как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан», — уверена глава государства.

Игор Матович раскритиковал своих противников, расценив их слова как политический популизм.

«Полностью понимаю [позицию производителя вакцины]. Если бы я был на его месте, то мне тоже было бы неприятно, когда кто-то злоупотребляет в политической борьбе спасающим жизни препаратом. Тем более в то время, когда другие 40 стран просят быстрее поставить им «Спутник V», — посетовал 4 марта премьер.

В пресс-службе словацкого правительства на вопрос «Известий», намерена ли Братислава отказаться от этого контракта и кто принимает итоговое решение, оперативно не ответили.

Рука борца колоть устала2 Вакцинация населения Словакии от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech началась 26 декабря 2020 года Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

— В Словакии очень большая поляризация: есть партии, которые выступают за сотрудничество с Россией, и движения, которые его категорически не приемлют, — пояснила «Известиям» глава отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Любовь Шишелина. — В странах Восточной Европы ставится вопрос: вроде мы ушли от России, почему мы к ней возвращаемся? В целом дело здесь даже не в вакцине, а в том, на каком фоне ее завозят. В Словакии, в частности, сейчас собирают подписи о проведении досрочных выборов — отсюда в том числе пристальное внимание к тому, какую вакцину привез премьер.

Дипскандал невзначай

Казалось, споры вокруг «Спутника V» так и остались бы внутри Словакии и в ближайшее время постепенно сошли на нет. Но одна неосторожная фраза Игора Матовича — и разбирательства из-за вакцины вышли на международный уровень. 3 марта в интервью словацкому Radio Expres, отвечая на вопрос ведущих, что он пообещал России за препарат, премьер пошутил: «Закарпатскую Украину» (часть Украины, которая граничит со Словакией). После этого политик пояснил: в Словакии существует предвзятое мнение о том, что договоренности с РФ автоматически означают «измену».

«Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — приводит его слова «Европейская правда».

В Киеве шутку не оценили — в тот же день на нее отреагировал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. «Пусть обменяет [вакцину] на несколько регионов Словакии, — написал он в Twitter. — Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией».

Рука борца колоть устала3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Чуть позже ведомство официально потребовало извинений от словацкого руководства. «Независимо от мотивов, жанра или контекста заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», — подчеркивается в сообщении украинского МИДа. За премьер-министра извинился враждебно настроенный к российской вакцине министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

В настоящее время применение «Спутника V» одобрили более 40 государств. Среди них, к примеру, Сербия, ОАЭ, Ливан, Египет, Молдавия и Белоруссия. 2 февраля один из старейших медицинских журналов мира The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины, подтверждающие ее безопасность и эффективность на уровне 91,6%. В Российском фонде прямых инвестиций 4 марта заявили, что ЕМА уже начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V». О сроках подачи заявки на разрешение запустить продажу вакцины сообщится позже.