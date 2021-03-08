Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Певица Manizha представит Россию на «Евровидении- 2021»
Общество
Ракова заявила об отсутствии явных ошибок властей в борьбе с COVID-19
Мир
Вакцины AstraZeneca и BioNTech в ФРГ сравнили с газом «Циклон Б»
Мир
МОК отказался признать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии
Мир
Выпускница МГИМО заявила о создании антироссийского движения в Грузии
Мир
Бывший игрок испанского «Вильярреала» найден мертвым
Общество
Скончался ведущий программы «Гражданин и закон» Станислав Мелейко
Мир
Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по выборам
Мир
В Латвии установили личность укравшего пушку с советского памятника
Сюжет:

В Латвии допустили закупку «Спутник V» в случае одобрения препарата в ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс не станет возражать против закупки и использования в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», если препарат будет зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом он заявил 8 марта журналистам, сообщил портал Delfi.

Опасные иглы: в даркнете начали продавать западные вакцины от COVID-19
На теневых площадках могут появиться просроченные или поддельные препараты, предупреждают эксперты

По его словам, вопрос рассмотрят в правительстве, если Латвии потребуются дополнительные поставки вакцины от коронавируса. «Я не буду возражать против закупки, если все стандарты и критерии будут соблюдены и нам нужна будет эта вакцина», — сказал он.

Как добавил Пабрикс, Латвия не должна дискриминировать производителей одобренных в ЕС препаратов в зависимости от страны изготовления.

В середине февраля в Латвии зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19 у собаки. Владельцы животного переболели COVID-19 и решили проверить своего питомца.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021