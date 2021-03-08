В Латвии допустили закупку «Спутник V» в случае одобрения препарата в ЕС

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс не станет возражать против закупки и использования в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», если препарат будет зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом он заявил 8 марта журналистам, сообщил портал Delfi.

По его словам, вопрос рассмотрят в правительстве, если Латвии потребуются дополнительные поставки вакцины от коронавируса. «Я не буду возражать против закупки, если все стандарты и критерии будут соблюдены и нам нужна будет эта вакцина», — сказал он.

Как добавил Пабрикс, Латвия не должна дискриминировать производителей одобренных в ЕС препаратов в зависимости от страны изготовления.

В середине февраля в Латвии зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19 у собаки. Владельцы животного переболели COVID-19 и решили проверить своего питомца.