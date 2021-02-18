Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
Роструд заявил о планах перевести в электронный вид десять услуг
Мир
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Экономика
Незаконный вывод денег за рубеж через российские банки снизился на 21%
Экономика
В ЦБ отметили адаптацию населения и бизнеса к вызовам пандемии
Спорт
Айзек Чилемба заявил о храбрости российских боксеров
Мир
В Белоруссии обвинили Запад в попытке вмешательства в дела страны
Общество
В России появится электронная база вакансий для строителей
Общество
Россиян предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни
Экономика
Центробанк рассказал о планах запустить эксперимент по «зеленой» ипотеке
Сюжет:

Первый случай COVID-19 у собаки зарегистрирован в Латвии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Латвии зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19 у собаки. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, портал Delfi.ru.

Собачья участь: чем опасен COVID-19 для домашних питомцев и их хозяев
Ученые не исключают возможности мутации штамма в случае обратной передачи вируса от животных к людям

Глава продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) республики Марис Балодис рассказал в интервью на телеканале TV3, что результаты анализов собаки показали антитела к коронавирусу — это означает, что собака переболела COVID-19.

На латвийском портале Skaties уточнили, что владельцы собаки переболели COVID-19 и решили проверить своего питомца.

«Я думаю, что в данный момент нам не стоит уделять особое внимание кошкам и собакам, поскольку все научные исследования показывают, что и кошки, и собаки не играют никакой роли в распространении эпидемии COVID-19 ни в Европе, ни во всем мире», — отметил глава ПВС.

Ранее, 10 февраля, советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, что ведомство в апреле собирается объявить о создании вакцины от коронавируса для животных «Карнивак-Ков».

Она уточнила, что на данный момент ученые проводят последний этап разработки вакцины. По словам Мелано, животные, вакцинированные летом прошлого года, до сих пор имеют антитела.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021