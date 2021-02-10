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Вакцину от COVID-19 для животных создадут в апреле

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Россельхознадзор в апреле собирается объявить о создании вакцины от коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Об этом 10 февраля объявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Мелано отметила, что сейчас ученые занимаются последним этапом разработки вакцины для всех восприимчивых животных. Считается, что все необходимые этапы завершатся в апреле.

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Советник руководителя Россельхознадзора отметила, что препарат отличает от тех, что применяют для вакцинаций людей.

«Сам препарат — это сорбированная инактивированная вакцина. <…> Это, проще говоря, убитый вирус, который непосредственно применяется на животных», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Эксперт отметила, что «Карнивак-Ков» показывает 100% эффективность в борьбе с COVID-19, но как долго длится эффект, пока определить невозможно. Юлия Мелано уточнила, что животные, вакцинированные летом 2020 года, до сих пор имеют антитела.

В декабре 2020 года руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство регулярно получает запросы на вакцину от COVID-19 для животных от российских зверохозяйств, так как известно, что куньи — норки и хорьки — наиболее восприимчивы к этой инфекции и могут заражать ею друг друга.

По данным надзорного ведомства, в отечественных звероводческих хозяйствах содержится 97,2 тыс. норок, 50,9 тыс. соболей и 6,9 тыс. хорьков.

В Россельхознадзор также поступили неофициальные запросы из США, Евросоюза и Сингапура на приобретение вакцины.

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