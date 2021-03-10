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В Эстонии временно прекращена вакцинация препаратом AstraZeneca

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В Эстонии прекратили использовать партию препарата против коронавируса AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти вакцинированного указанным лекарством. Об этом 10 марта сообщила заместитель директора департамента здоровья страны Мари-Анне Хярма.

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«Бывает, что использование партии приостанавливается, так как расследование занимает время. В этом нет ничего необычного. Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, оставшуюся вакцину использовать не будут», — цитирует Хярму Эстонское национальное радиовещание (ERR).

Мари-Анне Хярма отметила, что расследование смерти 31-летнего спасателя после вакцинации препаратом AstraZeneca продолжается, пока нет данных о связи инцидента с партией препарата из Австрии.

Днем ранее в Латвии временно приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca с серийным номером ABV5300 в связи с выявленными проблемами со здоровьем у пациентов после прививки этим препаратом.

Отмечается, что у одного человека развился множественный тромбоз, он скончался спустя 10 дней после вакцинации. Другой пациент был госпитализирован с легочной эмболией.

7 марта власти Австрии также сообщили о решении приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки.

3 марта в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. В тот же день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим же препаратом скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Врачи выясняют, могла ли смерть этих людей быть связана с действием вакцины.

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