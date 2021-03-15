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В ВОЗ начали проверку случаев тромбоза у привитых вакциной AstraZeneca

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Консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследует материалы, свидетельствующие об образовании тромбов у привившихся вакциной от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.

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«Как только ВОЗ получит полное понимание этих событий, результаты и любые маловероятные изменения нынешних рекомендаций будут немедленно сообщены общественности», — говорится в письменном заявлении Линдмайера агентству.

Представитель ВОЗ также подчеркнул, что на данный момент не обнаружено данных, доказывающих связь между образованием тромбов у пациентов и их вакцинацией препаратом AstraZeneca. Кроме того, специалист призвал продолжать кампании по вакцинации, чтобы «спасти жизни и предотвратить тяжелые осложнения от вируса».

15 марта стало известно, что в Дании после вакцинации препаратом от AstraZeneca умерла пациентка. В медицинском агентстве страны сообщили о схожести симптоматики с клинической картиной в нескольких отчетах в европейских базах данных, например в Норвегии. У женщины зафиксировали низкое количество тромбоцитов, тромбы в небольших и крупных сосудах и кровотечение.

В этот же день директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что в Норвегии умер медик, которого ранее госпитализировали из-за ухудшения состояния после прививки препаратом компании AstraZeneca.

Также 15 марта президент страны Эммануэль Макрон заявил, что во Франции временно прекратили использование вакцины против коронавируса AstraZeneca.

Кроме того, Германия приостановила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности.

Между там в компании AstraZeneca 14 марта заявили о безопасности препарата на фоне приостановки его использования в некоторых странах.

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