Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лукашенко заявил о начале работы комиссии по поправкам в конституцию
Общество
Глава Крыма заявил об увеличении добычи воды из подземных источников
Экономика
Росавиация сообщила о снижении пассажиропотока авиакомпаний РФ в феврале на 37%
Мир
Спецпредставитель США приедет на встречу по Афганистану в Москву
Общество
Курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн россиян
Общество
Главу Хакасии Коновалова вызвали в суд
Общество
В России за сутки выявили 9437 новых случаев COVID-19
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все свои модели
Происшествия
Со спортбазы в Подмосковье госпитализировали подростков с отравлением

В Дании раскрыли подробности об умершей после вакцинации AstraZeneca пациентке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина, которая скончалась после прививки вакциной против коронавируса компании AstraZeneca в Дании, имела необычную клиническую картину. Об этом сообщили в медицинском агентстве страны 14 марта.

Опасные иглы: в даркнете начали продавать западные вакцины от COVID-19
На теневых площадках могут появиться просроченные или поддельные препараты, предупреждают эксперты

Уточняется, что эксперты изучат историю болезни пациентки.

«В этом случае наблюдается необычная клиническая картина, связанная с гибелью пациентки, которая требует изучения. Подобную симптоматику агентство обнаружило в нескольких других отчетах в европейских базах данных», — приводит сообщение организации издание Politiken.

Как добавили в агентстве, в прошедшую субботу в Норвегии в описали предполагаемые побочные эффекты, которые напоминают описываемую в Дании картину заболевания.

В частности, у умершей женщины зафиксировали низкое количество тромбоцитов, тромбы в небольших и крупных сосудах и кровотечение. Однако точную причину смерти установят позднее, заключили в медагентстве.

14 марта трое медицинских работников в Норвегии попали в больницу с тромбами после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Как уточнило агентство страны по лекарственным средствам, также сообщалось о серьезных или незначительных кровотечениях у ряда молодых людей, которым сделали прививку той же вакциной.

За день до этого в Словакии скончалась 38-летняя учительница, она умерла после прививки от COVID-19, при которой использовался препарат AstraZeneca.

12 марта в Италии начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом той же компании. За день до этого Дания решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

AstraZeneca в ответ на действия этих стран заявила, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021