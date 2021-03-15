В Дании раскрыли подробности об умершей после вакцинации AstraZeneca пациентке

Женщина, которая скончалась после прививки вакциной против коронавируса компании AstraZeneca в Дании, имела необычную клиническую картину. Об этом сообщили в медицинском агентстве страны 14 марта.

Уточняется, что эксперты изучат историю болезни пациентки.

«В этом случае наблюдается необычная клиническая картина, связанная с гибелью пациентки, которая требует изучения. Подобную симптоматику агентство обнаружило в нескольких других отчетах в европейских базах данных», — приводит сообщение организации издание Politiken.

Как добавили в агентстве, в прошедшую субботу в Норвегии в описали предполагаемые побочные эффекты, которые напоминают описываемую в Дании картину заболевания.

В частности, у умершей женщины зафиксировали низкое количество тромбоцитов, тромбы в небольших и крупных сосудах и кровотечение. Однако точную причину смерти установят позднее, заключили в медагентстве.

14 марта трое медицинских работников в Норвегии попали в больницу с тромбами после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Как уточнило агентство страны по лекарственным средствам, также сообщалось о серьезных или незначительных кровотечениях у ряда молодых людей, которым сделали прививку той же вакциной.

За день до этого в Словакии скончалась 38-летняя учительница, она умерла после прививки от COVID-19, при которой использовался препарат AstraZeneca.

12 марта в Италии начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом той же компании. За день до этого Дания решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

AstraZeneca в ответ на действия этих стран заявила, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость.