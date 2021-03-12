В Италии трое граждан скончались после прививки вакциной АstraZeneca

В Италии начаты расследования по факту смерти нескольких граждан вскоре после прохождения ими вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом британо-шведской компании АstraZeneca. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет Catania Today.

Прокуратура Катании начала следственные действия после гибели 50-летнего полицейского Давиде Виллы. Он скончался вскоре после прививки. По данным издания, пока подозреваемых по делу нет.

В городе Сиракузы незадолго до этого в результате остановки сердца скончался 43-летний военный моряк Стефано Патерно. Смерть наступила через день после вакцинации AstraZeneca, отмечает Il Reformista. Городская прокуратура начала расследование, готовится вскрытие.

Фигурантами дела стали около 10 человек, в том числе представители компании АstraZeneca и медработники военного госпиталя, где Патерно получил укол. В настоящий момент доказательств связи с прививкой нет.

Третья смерть после вакцинации произошла в городе Трапани. Речь идет о кончине 54-летнего карабинера Джузеппе Манискалко. Через два дня после вакцинации у него случился инфаркт. Вскрытие связи с прививкой не показало, но следователи назначили дополнительные гистологические исследования, пишет Nurse Times.

Всем трем погибшим был введен препарат из партии ABV2856, поступившей на Апеннины от АstraZeneca.

11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения.

Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Вслед за Данией власти Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии. Помимо этого, нидерландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается, и пока нет оснований говорить, что их вызывает именно препарат.