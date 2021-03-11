Регулятор ЕС отреагировал на сообщения об отказе от вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном на официальном сайте в четверг, 11 марта.

Там сообщили, что осведомлены о решении властей Дании приостановить использование вакцины из-за случаев образования тромбов у пациентов, сделавших прививку.

«Позиция комитета по безопасности EMA заключается в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических осложнений», — говорится в заявлении.

В EMA подчеркнули, что сейчас нет никаких указаний на то, что именно вакцинация вызвала случаи, которые не указаны как побочные эффекты препарата.

Ранее в этот же день стало известно, что Дания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за жалоб на образование тромбов после введения вакцины.

Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Следом власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Как уточнили в Итальянском агентстве по лекарствам (Aifa), причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим в Дании пока не установлена, продолжается проверка.

Кроме того, 11 марта голландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca.

7 марта власти Австрии сообщили о решении приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки.