Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили регуляторы стран в четверг, 11 марта.

«Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом», — говорится в сообщении Норвежского института здравоохранения.

Директор по инфекционному контролю ведомства Гейр Бухольм отметил, что Норвегия будет ждать информации, есть ли связь «между вакциной и этим случаем образования тромбов».

Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) также распространило заявление о том, что на всей территории страны вводится запрет на использование партии препарата AstraZeneca.

Там уточнили, что причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим в Дании пока не установлена. Регулятор продолжает проводить проверку.

По информации France Info, аналогичное решение приняли власти Исландии.

Ранее в этот же день стало известно, что Дания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за жалоб на образование тромбов после введения лекарства.

Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике заявил, точно установить связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Кроме того, 11 марта голландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca.

7 марта власти Австрии сообщили о решении приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки.