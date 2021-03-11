В Нидерландах выявили случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Голландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

Сам центр расценивает этот случай как «несерьезный инцидент». Пациенту не потребовалась госпитализация. При этом Lareb намерен продолжить изучать полученные данные.

Ранее в этот же день стало известно, что Дания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за жалоб на образование тромбов после введения лекарства.

Как заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике, точно установить связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Накануне в Эстонии прекратили использовать партию препарата против коронавируса AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти вакцинированного указанной вакциной.

7 марта власти Австрии сообщили о решении приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки.

Ранее, 3 марта, в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. В тот же день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим же препаратом скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Врачи выясняют, могла ли смерть этих людей быть связана с действием вакцины.