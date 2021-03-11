AstraZeneca заверила в безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС

Вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca по итогам клинических испытаний показала хорошую переносимость у пациентов. Об этом говорится в заявлении компании, которое есть в распоряжении телеканала CNBC, в четверг, 11 марта.

Таким образом, в компании отреагировали на то, что власти ряда европейских стран решили приостановить использование вакцины из-за случаев образования тромбов у сделавших прививку пациентов.

«Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний. Данные, прошедшие экспертную оценку, подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится», — отмечается в сообщении.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) со своей стороны рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины. Так указывали на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.

Ранее 11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за жалоб на образование тромбов после введения вакцины. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Вслед за Данией власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Как уточнили в итальянском агентстве по лекарствам (Aifa), причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим в Дании пока не установлена, но проверка продолжается. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Помимо этого, в этот же день голландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca.

7 марта также власти Австрии сообщили о решении приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки.