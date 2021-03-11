Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На Украине анонсировали новые санкции
Туризм
Турция стала самым популярным зарубежным направлением у россиян
Мир
Россия, Турция и Катар создали новый формат по урегулированию в Сирии
Мир
МИД Белоруссии предложил еще двум польским дипломатам покинуть страну
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Мир
В Молдавии заявили о возможности введения локдауна из-за коронавируса
Мир
СНБО Украины продлил санкции в отношении двух российских банков
Общество
МВД выступило против послаблений по перевозке детей в такси
Сюжет:

AstraZeneca заверила в безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca по итогам клинических испытаний показала хорошую переносимость у пациентов. Об этом говорится в заявлении компании, которое есть в распоряжении телеканала CNBC, в четверг, 11 марта.

Укол совести: в ЕС разгораются скандалы вокруг вакцинации
Знаменитости и политики делают прививку от СOVID-19 вне очереди

Таким образом, в компании отреагировали на то, что власти ряда европейских стран решили приостановить использование вакцины из-за случаев образования тромбов у сделавших прививку пациентов.

«Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний. Данные, прошедшие экспертную оценку, подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится», — отмечается в сообщении.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) со своей стороны рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины. Так указывали на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.

Ранее 11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за жалоб на образование тромбов после введения вакцины. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Вслед за Данией власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Как уточнили в итальянском агентстве по лекарствам (Aifa), причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим в Дании пока не установлена, но проверка продолжается. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Помимо этого, в этот же день голландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca.

7 марта также власти Австрии сообщили о решении приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021