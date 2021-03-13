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В Норвегии трое медиков госпитализированы после вакцины от AstraZeneca

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Трое медицинских работников попали в больницу с тромбами после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщило в субботу, 13 марта, издание Aftenposten.

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Как уточнило агентство Норвегии по лекарственным средствам, также известно о серьезных или незначительных кровотечениях у нескольких молодых пациентов, привившихся той же вакциной.

«Это может быть серьезным признаком снижения количества тромбоцитов», — отметил Сигурд Хортемо из Норвежского агентства по лекарственным средствам на экстренной пресс-конференции.

Накануне в Хорватии зафиксировали первый случай летального исхода, предположительно связанный с побочными эффектами от вакцинации британо-шведским препаратом AstraZeneca. 91-летняя женщина скончалась от легочной тромбоэмболии.

12 марта в Италии начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом той же компании. За день до этого Дания решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

AstraZeneca в ответ на действия этих стран заявила, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA), в свою очередь, рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет оснований говорить, что их вызывает именно препарат.

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