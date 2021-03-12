Жительница Хорватии умерла вскоре после прививки AstraZeneca

В Хорватии зафиксирован первый случай летального исхода, предположительно связанный с побочными эффектами от вакцинации британо-шведским препаратом AstraZeneca. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщило национальное телевидение HRT со ссылкой на Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских товаров (HALMED).

По его данным, 91-летняя гражданка Хорватии скончалась от легочной тромбоэмболии после вакцинации препаратом AstraZeneca.

В агентстве уточнили, что недостаточный объем медицинской документации не позволяет установить причинно-следственную связь между гибелью женщины и прививкой. В этой связи организация направила AstraZeneca запрос о предоставлении дополнительной информации для установления причин смерти гражданки.

Ранее в этот же день сообщалось, что после сообщений о риске серьезных последствий после вакцинации препаратом AstraZeneca жители Хорватии стали отказываться от прививки.

Также в пятницу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис высказала мнение, согласно которому польза вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca превышает негативные отзывы о ней. В связи с этим она рекомендовала продолжить применение препарата.

11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между прививкой и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Вслед за Данией власти Италии, Норвегии и Исландии, а также ряда испанских регионов из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Помимо этого, нидерландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca.

AstraZeneca в ответ на данное решение стран сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от коронавируса по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.

Со своей стороны Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам Евросоюза продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.