Жители Хорватии стали массово отказываться от вакцины AstraZeneca

После сообщений о риске серьезных последствий после вакцинации британо-шведским препаратом от коронавируса AstraZeneca жители Хорватии стали отказываться от прививки. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет информационное агентство HINA со ссылкой на председателя национальной организации «Координация семейной медицины» Наташу Бан Тошкич.

«Это моя оценка, основанная на том, что говорят коллеги. Некоторые, кто должен был сегодня прийти на вакцинацию препаратом AstraZeneca, отказались, а другие, которые приглашены прийти в понедельник, когда услышали, что у нас имеется вакцина AstraZeneca, сказали, что не придут, а будут ждать другой вакцины», — рассказала она.

Бан Тошкич указала, что закуплено незначительное количество доз препарата при большом числе желающих получить прививку от COVID-19, поэтому угроза полной невостребованности вакцины незначительна.

Ранее в этот же день официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис высказала мнение, согласно которому польза вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca превышает негативные отзывы о ней. В связи с этим она рекомендовала продолжить применение препарата.

11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между прививкой и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Вслед за Данией власти Италии, Норвегии и Исландии, а также ряда испанских регионов из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Помимо этого, нидерландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca.

AstraZeneca в ответ на данное решение стран сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от коронавируса по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.

Со своей стороны Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам Евросоюза продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.