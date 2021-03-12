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Жители Хорватии стали массово отказываться от вакцины AstraZeneca

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После сообщений о риске серьезных последствий после вакцинации британо-шведским препаратом от коронавируса AstraZeneca жители Хорватии стали отказываться от прививки. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет информационное агентство HINA со ссылкой на председателя национальной организации «Координация семейной медицины» Наташу Бан Тошкич.

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«Это моя оценка, основанная на том, что говорят коллеги. Некоторые, кто должен был сегодня прийти на вакцинацию препаратом AstraZeneca, отказались, а другие, которые приглашены прийти в понедельник, когда услышали, что у нас имеется вакцина AstraZeneca, сказали, что не придут, а будут ждать другой вакцины», — рассказала она.

Бан Тошкич указала, что закуплено незначительное количество доз препарата при большом числе желающих получить прививку от COVID-19, поэтому угроза полной невостребованности вакцины незначительна.

Ранее в этот же день официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис высказала мнение, согласно которому польза вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca превышает негативные отзывы о ней. В связи с этим она рекомендовала продолжить применение препарата.

11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между прививкой и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Вслед за Данией власти Италии, Норвегии и Исландии, а также ряда испанских регионов из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Помимо этого, нидерландский центр побочных эффектов Lareb получил сообщение о подозрении на тромбоз у пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca.

AstraZeneca в ответ на данное решение стран сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от коронавируса по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.

Со своей стороны Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам Евросоюза продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.

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