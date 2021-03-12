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В ВОЗ не увидели причин для прекращения использования вакцины AstraZeneca

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Польза вакцины от COVID-10 компании AstraZeneca превышает негативные отзывы о ней, ее применение рекомендуется продолжить. Об этом заявила в пятницу, 12 марта, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в ходе брифинга. Трансляция велась в Twitter организации.

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«Позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза [вакцины] продолжает превышать риски и вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал и в настоящий момент оценивают сообщения об AstraZeneca, и как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим», — сказала она.

Представитель ВОЗ отметила, что Дания, Исландия, Норвегия приняли решение приостановить применение вакцины в качестве предосторожности. Кроме того, по ее словам, речь идет об отдельной партии вакцины AstraZeneca, направленной в эти страны.

Харрис напомнила, что в мире по состоянию на 9 марта было распределено уже 268 млн доз вакцин и? согласно данным ВОЗ, ни одна из стран пока не сообщила о связанных с вакцинами смертях.

Днем ранее AstraZeneca в ответ на то, что власти ряда европейских стран решили приостановить использование вакцины из-за случаев образования тромбов у сделавших прививку пациентов, сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от коронавируса по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.

Со своей стороны Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам Евросоюза продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.

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