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В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca

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В Словакии 38-летняя учительница умерла после прививки от коронавируса вакциной производства AstraZeneca. Об этом 12 марта сообщило «Словацкое телевидение».

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Первую дозу вакцины женщина получила в середине февраля. После этого у нее резко поднялась температура, начались сильные головные боли и боли в суставах в месте введения препарата. Через неделю после прививки учительница в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Еще через несколько дней, несмотря на интенсивные попытки врачей спасти ее, она умерла.

Отец погибшей женщины обвинил в случившемся производителей вакцины и потребовал прекратить ее использование. Отмечается, что препарат производства AstraZeneca используется для вакцинации преподавателей начальных и средних школ.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку в целях урегулирования разногласий в правительственной коалиции республики, в частности возникших из-за приобретения страной не зарегистрированной в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Разрешение на использование российского препарата в Словакии выдал Крайчи, после его ухода единство в правительственной коалиции удалось сохранить.

При этом на своем посту останется инициировавший покупку «Спутника V» премьер-министр Словакии Игор Матович, хотя за его отставку выступали представители двух из четырех партий коалиции.

Первую партию «Спутника V» в Словакию доставили 1 марта. Применение вакцины, как ранее заявлял Крайчи, должно начаться во второй половине марта. Против ее использования без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) выступают две из четырех партий правительственной коалиции республики.

4 марта словацкие политики приветствовали начало экспертизы «Спутника V» в ЕМА. Матович рекомендовал ЕМА в период пандемии перейти на круглосуточный режим работы, чтобы ускорить процесс регистрации вакцин в Евросоюзе.

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