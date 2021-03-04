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В правительстве Словакии произошел раскол вокруг вакцинации от COVID-19

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Дальнейшие поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Словакию оказались под угрозой, поскольку в правительстве страны возникли разногласия. Об этом сообщают «Известия» в четверг, 4 марта.

О том, что Братислава может остаться без этой вакцины, заявил ранее в четверг словацкий премьер-министр Игор Матович.

В Российском фонде прямых инвестиций, который отвечает за продвижение и распространение вакцины, решили воздержаться от комментария.

В Словакии к июню планировалось привить пятую часть граждан этой страны. Однако из-за решения об использовании российского препарата часть партий заявила о своем возможном выходе из кабмина. Премьер раскритиковал своих противников.

Ситуацию осложняет скандал между Братиславой и Киевом, который спровоцировала неудачная шутка словацкого премьера в адрес своих соседей, причем в контексте «Спутника V», отвергаемого властями Украины.

В настоящее время применение этой российской вакцины одобрили более 40 государств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Рука борца колоть устала: кому выгоден раскол вокруг вакцинации в Словакии

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