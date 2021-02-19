Словацкий премьер отметил необходимость покупки вакцины «Спутник V»

Премьер-министр Словакии Игор Матович настаивает на покупке республикой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», отмечая, что у препарата нет недостатков. Об этом он заявил 19 февраля на пресс-конференции в Братиславе, сообщил портал Spravy.

«Я был бы рад, если бы министр здравоохранения разрешил ее применение в нашей стране», — отметил политик. По его словам, препарат зарегистрирован еще в 29 странах, помимо Венгрии, а в вопросе вакцинации страны Евросоюза оказались «проигравшими» из-за количества отложенных вакцин.

Словакия уже отказалась от приобретения российской вакцины. Кабинет министров в четверг не утвердил решение о ее закупке. Предложение было отклонено партией «За народ».

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.

Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Вакцину зарегистрировали в августе 2020 года, она стала первой в России и в мире вакциной от этого вируса.