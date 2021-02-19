Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров назвал отношения России с ЕС «разорванными в клочья»
Политика
В Совфеде назвали санкции против Медведчука нарушением конституции Украины
Мир
Лавров заявил о «ковбойских разборках» во внутренней политике США
Мир
Эстонский врач объяснил причины поддержки вакцины «Спутник V»
Мир
Антонов отметил актуальность предложений о сотрудничестве с США
Политика
Лавров прокомментировал слухи о создании Турцией «Великого Турана»
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мир
Лавров отметил рост авторитета России из-за вакцины «Спутник V»
Политика
Меркель и Макрон высказались о будущих отношениях с Россией
Сюжет:

Словацкий премьер отметил необходимость покупки вакцины «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Словакии Игор Матович настаивает на покупке республикой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», отмечая, что у препарата нет недостатков. Об этом он заявил 19 февраля на пресс-конференции в Братиславе, сообщил портал Spravy.

Легким продвижением: «Спутник Лайт» поможет сократить смертность от ковида
Эксперты считают, что новый вариант вакцины подойдет в том числе и детям

«Я был бы рад, если бы министр здравоохранения разрешил ее применение в нашей стране», — отметил политик. По его словам, препарат зарегистрирован еще в 29 странах, помимо Венгрии, а в вопросе вакцинации страны Евросоюза оказались «проигравшими» из-за количества отложенных вакцин.

Словакия уже отказалась от приобретения российской вакцины. Кабинет министров в четверг не утвердил решение о ее закупке. Предложение было отклонено партией «За народ».

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%.

Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Вакцину зарегистрировали в августе 2020 года, она стала первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021