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«Спутник V» вошел в топ-3 вакцин от COVID-19 по числу одобрений в мире

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Российская вакцина «Спутник-V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Об этом 12 февраля сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что на данный момент российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в 26 государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, что превышает планы фонда.

12 февраля «Спутник V» также был одобрен в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах, сообщает РФПИ.

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Первой вакциной по числу одобрений в странах стала Pfizer. Препарат разрешили использовать в 35 странах, вторую строчку занимает AstraZeneca (31 страна). «Спутник V» обогнал препарат Moderna, а также три китайские вакцины: Sinopharm, Sinovac, CanSino.

Королевство Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» 10 февраля, став 24-й страной, одобрившей применение препарата из РФ.

За день до этого стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Когда будет одобрена заявка, пока неизвестно.

В начале февраля результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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