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Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

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Королевство Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», став таким образом 24-й страной, одобрившей применение препарата из РФ. Об этом сообщили в среду, 10 февраля, в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Уточняется, что российскую вакцину одобрило государственное управление в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA).

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», — говорится в сообщении РФПИ.

Накануне стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Когда будет одобрена заявка, пока неизвестно.

В фонде также ожидают, что к концу следующей недели российскую вакцину одобрят в 25 странах.

В феврале результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев.

При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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