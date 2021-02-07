РФПИ анонсировал регистрацию «Спутник V» в 25 странах

К концу следующей неделе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрят в 25 странах. Таким прогнозом поделился с журналистами в воскресенье, 7 февраля, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину», — цитирует топ-менеджера телеканал «Россия 1».

Препарат уже одобрен в двух десятках стран, 21-м государством, где одобрили применение препарата, стала Мьянма, отмечает «Газета.ру».

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

В феврале результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев.

При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.