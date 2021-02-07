Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Премьер Индии заявил о контроле ситуации со сходом ледника
Спорт
Тактаров выразил уверенность в победе Волкова на чемпионате UFC
Общество
Правительство упростило порядок получения субсидий на строительство соцучреждений
Общество
В России за сутки выявили 16 048 случаев заболевания COVID-19
Экономика
Правительство расширило программу развития Республики Алтай
Мир
Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата
Мир
Заявления Трампа о фальсификациях на выборах обошлись казне США в $519 млн
Общество
Врио главы Дагестана взял на контроль дело об убийстве экс-главы села
Мир
На Украине за сутки выявили менее 3,5 тыс. случаев COVID-19
Сюжет:

РФПИ анонсировал регистрацию «Спутник V» в 25 странах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К концу следующей неделе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрят в 25 странах. Таким прогнозом поделился с журналистами в воскресенье, 7 февраля, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»
Австрия, Германия и Франция изучают возможность использования российского препарата

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину», — цитирует топ-менеджера телеканал «Россия 1».

Препарат уже одобрен в двух десятках стран, 21-м государством, где одобрили применение препарата, стала Мьянма, отмечает «Газета.ру».

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

В феврале результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев.

При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021