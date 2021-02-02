The Lancet опубликовал результаты III фазы исследований «Спутника V»

Центр имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet.

Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

«Публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований «Спутника V» является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией. Безопасность и высокая эффективность российской вакцины подтверждаются представленными достоверными научными данными, и я рад поздравить весь коллектив Центра им. Гамалеи с этим выдающимся достижением», — отметил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

«Вакцина на 100% эффективна в предотвращении серьезных заболеваний или смерти, и это является наиболее важным параметром. Даже после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%», — заявила доктор медицины, профессор, директор Центра вакцин и иммунотерапии Института Вистар Хильдегунд Эртл, добавив, что «Спутник V» превосходит по данному показателю препараты компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Подчеркивается, что в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев. Кроме того, у всех привитых выработался клеточный иммунный ответ.

При этом уровень антител, которые нейтрализуют COVID-19, у привитых «Спутником V» оказался 1,3–1,5 раза выше, чем у переболевших пациентов.

«Эта вакцина оказалась очень эффективной и обладающей высокими иммуногенными свойствами для разных возрастных групп», — сообщил доктор медицинских наук, директор по исследованиям Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) во Франции.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.