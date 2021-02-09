Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России зарегистрировано 15 019 новых случаев коронавируса за сутки
Мир
Захарова заявила о провале планов ЕС устроить России «публичную порку»
Общество
РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе
Армия
Гиперзвуковое оружие в России станет основой сил неядерного сдерживания
Экономика
Стоимость биткоина превысила $48 тыс. и установила новый рекорд
Общество
СК начал проверку жалоб из-за зарплат обратившихся к Путину ученых
Общество
Комитет ГД одобрил снятие возрастных ограничений для ряда госслужащих
Общество
Мэром Екатеринбурга избран Алексей Орлов
Общество
Режим ЧС ввели в райцентре под Саратовом из-за пожара в школе
Сюжет:

РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом 9 февраля говорится в заявлении РФПИ.

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»
Австрия, Германия и Франция изучают возможность использования российского препарата

Как сообщили в фонде, заявка на регистрацию вакцины в Европейском союзе была подана еще 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review). Консультации в ЕМА завершились 19 января.

Пока неизвестно, когда будет одобрена заявка.

Ранее, во вторник, стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по российской вакцине «Спутник V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. Однако отмечалось, что заявка пока якобы не поступила. Также неизвестно, в какой срок вакцина может поступить на европейский рынок.

Отмечалось также, что научное консультирование — обычная процедура EMA, которая доступна всем компаниям и направлена на то, чтобы облегчить дальнейшую разработку лекарств в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Более того, в минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

Многие страны пересмотрели свое отношение к вакцине «Спутник V» еще и из-за перебоев в поставках одобренной ЕМА вакцины Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска — до 2 млн доз в год.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021