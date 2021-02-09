РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом 9 февраля говорится в заявлении РФПИ.

Как сообщили в фонде, заявка на регистрацию вакцины в Европейском союзе была подана еще 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review). Консультации в ЕМА завершились 19 января.

Пока неизвестно, когда будет одобрена заявка.

Ранее, во вторник, стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по российской вакцине «Спутник V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. Однако отмечалось, что заявка пока якобы не поступила. Также неизвестно, в какой срок вакцина может поступить на европейский рынок.

Отмечалось также, что научное консультирование — обычная процедура EMA, которая доступна всем компаниям и направлена на то, чтобы облегчить дальнейшую разработку лекарств в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Более того, в минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

Многие страны пересмотрели свое отношение к вакцине «Спутник V» еще и из-за перебоев в поставках одобренной ЕМА вакцины Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска — до 2 млн доз в год.