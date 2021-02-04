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На Западе вырос интерес к вакцине «Спутник V»

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Недавняя публикация журнала Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Более того, в минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

Говорить об использовании российского лекарства в Евросоюзе можно будет только после проверки Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Удачный запуск: «Спутник V» признан самой безопасной вакциной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

Несмотря на это условие, стоит отметить, что статья в Lancet развеяла былой скепсис.

В августе 2020 года «Спутник V» стал первым зарегистрированным препаратом от COVID-19 в мире, но западные державы лишь заявили о поспешном решении России. Только Венгрия отважилась ее одобрить к концу года, за что на нее обрушился шквал критики.

Многие страны пересмотрели свое отношение к вакцине «Спутник V» еще и из-за перебоев в поставках одобренной ЕМА вакциной Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска — до 2 млн доз в год.

Повлиять на мнение западных стран смогли и результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины «Спутник V». Согласно публикации, препарат НИЦЭМ имени Гамалеи эффективен на 91,6% уже после введения первой дозы вакцины. Безопасность российского препарата подтверждается тем, что у испытуемых не наблюдались серьезные побочные эффекты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»

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