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Pfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу

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Американская компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки вакцины от коронавируса по всей Европе. Об этом в пятницу, 15 января, сообщается на сайте Института общественного здравоохранения Норвегии.

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В институте пояснили, что из-за этого Норвегия недополучит 7,8 тыс. доз препарата. Причиной, по которой снижаются поставки, названа модернизация производственных мощностей компании.

На случай возникновения непредвиденных обстоятельств норвежским институтом создан запас вакцины. Там также не знают, сколько времени потребуется Pfizer, чтобы вернуть максимальную производительность.

В конце декабря Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech. ЕК оформила окончательное разрешение по препарату, а через несколько дней начались его поставки в страны Евросоюза.

Накануне стало известно, что в Норвегии скончались 23 человека после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19.

Масштабная вакцинация из-за COVID-19 началась в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты постояльцы дома престарелых в Осло. Два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, скончались в Норвегии 5 января.

Затем, 8 января, стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer.

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