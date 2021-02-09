Регулятор ЕС завершил научное консультирование по вакцине «Спутник V»

Регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по российской вакцине «Спутник V». Теперь разработчик может подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. Об этом 9 февраля сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

«На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 «Спутник V» (известной также как Gam-COVID-Vac)… В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (marketing authorisation)», — цитирует «РИА Новости» заявление представителя регулятора.

Отмечается, что научное консультирование — обычная процедура EMA, которая доступна всем компаниям и направлена на то, чтобы облегчить дальнейшую разработку лекарств в Евросоюзе.

Представитель EMA отметил, что пока в организации не получили заявку от разработчика «Спутника V» на регистрацию препарата, поэтому говорить о сроках поступления вакцины на европейский рынок рано.

Если разработчик российской вакцины получал регистрационное удостоверение ЕС, то «Спутник V» получит доступ в Евросоюз.

Ранее стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Более того, в минздраве ФРГ «Известиям» 4 февраля сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

Многие страны пересмотрели свое отношение к вакцине «Спутник V» еще и из-за перебоев в поставках одобренной ЕМА вакцины Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска — до 2 млн доз в год.