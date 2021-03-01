Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС

Словакия начинает закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил премьер-министр страны Игор Матович.

«Мы начали закупать в РФ вакцины «Спутник V», не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан», — сказал он на пресс-конференции в аэропорту, слова Матовича приводит издание Pravda.

Ранее в этот день стало известно, что после переговоров с учеными и эпидемиологами правительство Словакии одобрило новые коронавирусные ограничения. В стране с 3 марта будут введены комендантский час и обязательное ношение респираторов.

20 января глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время может получить одобрение в Словакии.

По данным портала Worldometer, в Словакии зарегистрировано более 308 тыс. случаев COVID-19, при этом выздоровели свыше 255 тыс. человек, скончались почти 7,19 тыс. человек.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в России и в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

В начале февраля после публикации в журнале Lancet данных об эффективности и безопасности «Спутника V» в мире значительно вырос интерес к препарату и спрос на него. Эксперты пророчат российской вакцине статус хита продаж и называют одним из самых выдающихся изобретений РФ.