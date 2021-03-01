В Словакии введут комендантский час и обязательное ношение респираторов

После переговоров с учеными и эпидемиологами правительство Словакии одобрило новые коронавирусные ограничения. В стране с 3 марта будет введен комендантский час и обязательное ношение респираторов, сообщило в воскресенье, 28 февраля, издание The Slovak Spectator.

Комендантский час будет действовать с 20:00 до 01:00. Также жителям будет запрещено покидать дома без уважительных причин с 05:00 до 20:00. С 8 марта люди обязаны будут носить респираторы в магазинах и общественном транспорте, исключение будет сделано только для детей. С 15 марта респираторы будут обязательны во всех общественных местах.

Людям с подтвержденным COVID-19 запрещено будет выходить из дома, кроме случаев похода к врачу или в аптеку (до сих пор им можно было ходить по магазинам, чтобы купить предметы первой необходимости, если никто не мог сделать это за них). Прогулки на природе между районами также запрещаются.

Целью новых противоэпидемических правил должно быть снижение мобильности, уменьшение распространения инфекции и предотвращение завоза новых мутаций, а также замедление роста числа госпитализаций в ближайшие три недели.



Пока новые меры будут действовать до 21 марта, но если эпидемиологическая ситуация не улучшится, то правительство будет обсуждать введение локдауна.

По данным портала Worldometers, в Словакии зарегистрировано более 308 тыс. случаев COVID-19, при этом выздоровели свыше 255 тыс. человек, скончались почти 7,19 тыс. пациентов.

9 февраля правительство Нидерландов решило продлить комендантский час в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до утра 3 марта.