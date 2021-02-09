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В Нидерландах продлят комендантский час из-за COVID-19 до 3 марта

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Правительство Нидерландов решило продлить комендантский час в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до утра 3 марта. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции и безопасности страны.

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Отмечается, что около 95% жителей соблюдают данную меру. Штраф за нарушение режима комендантского часа составляет €95.

В настоящее время число выявляемых ежедневно случаев заражения снижается, но пока непонятно, как будут развиваться события дальше с учетом распространения в стране более заразного британского штамма, указали власти.

24 января сообщалось, что полиция Нидерландов применила водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене, которые проходят против введенных правительством мер по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 12 января сообщил о продлении режима всеобщей изоляции в стране до 9 февраля.

Почти полный локдаун в Нидерландах был введен 15 декабря. В стране не работают магазины, за исключением продовольственных, передает НСН.

Также запрет на деятельность коснулся ресторанов, кафе, музеев, театров, парков аттракционов, зоопарков, казино, саун, бассейнов, спортзалов и салонов красоты. Помимо этого все учебные заведения были переведены на дистанционный режим работы.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек. Умерли более 14,4 тыс. инфицированных.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2.

76 дней Ухань был закрыт, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Ранее 9 февраля сообщалось, что эксперты ВОЗ заявили, что на основе имеющейся эпидемиологической информации невозможно установить, как коронавирус Sars-Cov-2 попал на рынок в китайском Ухане. По словам зоолога Петера Дашака из Нью-Йорка, основную информацию о находках ученых планируют опубликовать до 10 февраля, передает RT.

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