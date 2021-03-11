Глава минздрава Словакии покинет пост из-за ситуации cо «Спутником V»

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку в целях урегулирования разногласий в правительственной коалиции республики, в частности, возникших из-за приобретения страной не зарегистрированной в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 11 марта сообщило «Словацкое радио».

Разрешение на использование российского препарата в Словакии выдал Крайчи, после его ухода единство в правительственной коалиции удалось сохранить.

При этом на своем посту останется инициировавший покупку «Спутника V» премьер-министр Словакии Игор Матович, хотя за его отставку выступали представители двух из четырех партий коалиции.

Отмечается, что Крайчи переместится в кресло председателя комитета по вопросам здравоохранения Национального совета (парламента) Словакии.

Первую партию «Спутника V» в Словакию доставили 1 марта. Применение вакцины, как ранее заявлял Крайчи, должно начаться во второй половине марта. Против ее использования без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) выступают две из четырех партий правительственной коалиции республики.

4 марта словацкие политики приветствовали начало экспертизы «Спутника V» в ЕМА. Матович рекомендовал ЕМА в период пандемии перейти на круглосуточный режим работы, чтобы ускорить процесс регистрации вакцин в Евросоюзе.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V». Препарат разработан Центром им. Н.Ф. Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован в 50 государствах. «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека.