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Италия и Франция вслед за ФРГ приостановили использование вакцины AstraZeneca

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Во Франции временно приостановили использование вакцины против коронавируса AstraZeneca. Об этом решении 15 марта сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. Также Италия отказалась от применения данной вакцины.

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«По рекомендации министра здравоохранения было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьером-министром Испании Педро Санчесом.

Решение об остановке вакцинации указанным препаратом приняли и в Италии. Минздрав страны объяснил это мерами предосторожностями «в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран», дополняет ТАСС.

Также 15 марта власти Германии приняли решение о приостановке применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности. Уточняется, что это решение было принято на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у ранее привитых пациентов.

Немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств Пауля Эрлиха пришел к выводу, что возможное влияние вакцины на образование тромбов еще необходимо исследовать. В ведомстве порекомендовали прекратить использовать препарат AstraZeneca при вакцинации населения.

Ранее, 12 марта, вакцинация британо-шведским препаратом AstraZeneca была приостановлена в нескольких испанских регионах.

11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между прививкой и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования.

Вслед за Данией власти Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии. AstraZeneca в ответ на данное решение стран сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от коронавируса по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.

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