Индонезия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Индонезийское агентство по лекарственным средствам и продовольствию (BPOM) отложило применение вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca, сообщает в понедельник, 15 марта, Jakarta Globe.

По словам главы ВРОМ Пенни Лукито, использование полученных Индонезией 1,1 млн вакцин будет приостановлено до рекомендации от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уточняет «Газета.ру».

«Мы ждем рекомендацию ВОЗ в качестве меры предосторожности. Рекомендация будет передана для рассмотрения межведомственной комиссии и министерства здравоохранения, которое решит, когда вакцина от AstraZeneca будет использоваться для общенациональной вакцинации», — заявила Лукито.

Ранее в понедельник использование вакцины AstraZeneca также приостановила Испания. Власти автономных сообществ Андалусия, Кастилия-и-Леон и Астурия после сообщений о повышенном риске тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca приостановили его использование еще 12 марта.

Также сообщалось, что применение вакцины от AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Франции, Дании, Ирландии, Исландии, Румынии, Болгарии и Нидерландах.

15 марта также стало известно, что в Дании после вакцинации препаратом от AstraZeneca умерла пациентка. В медицинском агентстве страны сообщили о схожести симптоматики с клинической картиной в нескольких отчетах в европейских базах данных. У женщины зафиксировали низкое количество тромбоцитов, тромбы в небольших и крупных сосудах и кровотечение.

В этот же день директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что в Норвегии умер медик, которого ранее госпитализировали из-за ухудшения состояния после прививки указанным препаратом.

ВОЗ заявила о начале исследования материалов, свидетельствующих об образовании тромбов у привившихся вакциной от AstraZeneca.