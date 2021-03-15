Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами
Наука
Испанские ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом COVID-19
Происшествия
Восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Спорт
Капризова назвали первой российской звездой недели НХЛ
Происшествия
Шесть балконов загорелись в жилом доме в Москве
Экономика
Новак анонсировал начало действия скорректированного демпфера на топливо
Мир
ЕС выступил за обновление соглашения по миграции с Турцией
Мир
На Украине опровергли выявление «комбовируса»
Общество
Путин наградил красноярских и свердловских медиков за борьбу с COVID-19
Сюжет:

Индонезия приостановила применение вакцины AstraZeneca

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индонезийское агентство по лекарственным средствам и продовольствию (BPOM) отложило применение вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca, сообщает в понедельник, 15 марта, Jakarta Globe.

Уступка вакцин: что подталкивает ЕС к закупке «Спутника V»
Намерение приобрести российский препарат в Евросоюзе официально не подтверждают

По словам главы ВРОМ Пенни Лукито, использование полученных Индонезией 1,1 млн вакцин будет приостановлено до рекомендации от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уточняет «Газета.ру».

«Мы ждем рекомендацию ВОЗ в качестве меры предосторожности. Рекомендация будет передана для рассмотрения межведомственной комиссии и министерства здравоохранения, которое решит, когда вакцина от AstraZeneca будет использоваться для общенациональной вакцинации», — заявила Лукито.

Ранее в понедельник использование вакцины AstraZeneca также приостановила Испания. Власти автономных сообществ Андалусия, Кастилия-и-Леон и Астурия после сообщений о повышенном риске тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca приостановили его использование еще 12 марта.

Также сообщалось, что применение вакцины от AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Франции, Дании, Ирландии, Исландии, Румынии, Болгарии и Нидерландах.

15 марта также стало известно, что в Дании после вакцинации препаратом от AstraZeneca умерла пациентка. В медицинском агентстве страны сообщили о схожести симптоматики с клинической картиной в нескольких отчетах в европейских базах данных. У женщины зафиксировали низкое количество тромбоцитов, тромбы в небольших и крупных сосудах и кровотечение.

В этот же день директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что в Норвегии умер медик, которого ранее госпитализировали из-за ухудшения состояния после прививки указанным препаратом.

ВОЗ заявила о начале исследования материалов, свидетельствующих об образовании тромбов у привившихся вакциной от AstraZeneca.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021