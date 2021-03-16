Португалия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Национальное управление по лекарственным препаратам и продуктам здравоохранения (Infarmed) Португалии приняло решение приостановить использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом 15 марта сообщило издание Publico.

Такое решение было принято после двух случаев появления побочной реакции на препарат.

Ранее в понедельник стало известно, что консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследует материалы, свидетельствующие об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.

В этот же день сообщалось, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Франции, Дании, Ирландии, Исландии, Румынии, Болгарии, Нидерландах, Испании, Индонезии, Словении, на Кипре. Власти этих государств приняли подобное решение, руководствуясь мерами предосторожности.

12 марта вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена в нескольких испанских регионах, 11 марта аналогичное решение приняла Дания, а также власти Норвегии и Исландии. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Между тем в компании AstraZeneca заявили о безопасности препарата на фоне приостановки его использования в некоторых странах.