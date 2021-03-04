Премьер Украины заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 в стране

На Украине началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 4 марта, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Необходимо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине», — отметил Шмыгаль в ходе пресс-конференции. Его слова приводит портал Strana.ua.

По данным политика, число заболевших увеличивается ежедневно, в связи с чем Украина может вернуться к модели локдауна. При этом глава кабинета министров подчеркнул, что общество, предприниматели и власти «истощены» ограничениями на фоне пандемии и единственным выходом представляется вакцинация.

Тем не менее Шмыгаль напомнил о дефиците вакцин во всем мире и призвал граждан к сознательности и соблюдению противоэпидемических мер. Кроме того, премьер-министр допустил новые волны инфекции, но заверил, что власти намерены приложить максимум усилий для избежания ухудшения обстановки.

Ранее в этот же день ведущий инфекционист минздрава страны Ольга Голубовская заявила, что на Украине зафиксированы первые случаи заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции. По ее словам, очаг был обнаружен в Ивано-Франковской области, расположенной в «красной» карантинной зоне.

1 марта вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента сообщила, что распространение коронавируса в стране становится всё интенсивнее, Украина вступает в третью волну пандемии. Кондратюк подчеркнула, что власти станы «делают вид, что всё под контролем». Она назвала темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в стране мизерными и не способными остановить распространение COVID-19.

По данным портала Worldometers, на Украине за всё время пандемии зарегистрировано 1 374 762 случая коронавируса. При этом выздоровели 1 186 873 пациента, скончался 26 591 человек.